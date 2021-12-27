Росгеология в 2022г локализует программный продукт для нефтегазовой отрасли от Emerson

Росгеология в 2022 году локализует программный продукт для нефтегазовой отрасли Paradigm, сообщил журналистам в понедельник глава российской компании Сергей Горьков.

Соответствующее соглашение подписано с Emerson 10 декабря, однако до сегодняшнего дня компании о нем не сообщали. Детали будут раскрыты, по словам Горькова, в январе 2022 года.

Глава Росгеологии отметил, что соглашение предполагает возможность дальнейшей разработки более узкоспециализированных продуктов на базе локализованного программного обеспечения.

"Локализация происходит текущего софта, но он идет с открытым кодом, и вот все, что сверху - это мы будем уже создавать вместе. На самом деле основной код - он, ну, как базовая такая конструкция. Очень важно, какие вы продукты создаете. Потому что для потребителя важно, как флюид меняется, важно посмотреть, как заводнить пласт нужно, потребителю нужно конкретное решение, понимаете? (...) Мы не можем сами этим заниматься, поэтому мы приглашаем к сотрудничеству через песочницы и маленькие, и средние компании, IT-компании, которые готовы этим заниматься для того, чтобы решать конкретные задачи", - отметил Горьков.

Также он подчеркнул, что соглашение с Emerson о локализации продукта - важный шаг для реализации задач импортозамещения в геологоразведке.

"Это как переход из 95% импорта, по крайней мере, шаг к 50%, понимаете? Это серьезный шаг. Напоминаю, что за последние 20 лет такого шага не было сделано вообще ни одного, и это еще "с открытой дверью" (с открытым кодом - ИФ)", - подытожил Горьков.