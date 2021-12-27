Жители Лондона в 2021г потратили рекордные 55 млрд фунтов на покупку жилья за пределами столицы

Жители Лондона в этом году потратили рекордные 55 млрд фунтов стерлингов на покупку загородных домов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством недвижимости Hamptons.

В общей сложности жители британской столицы приобрели 112,75 тыс. домов за пределами Большого Лондона. Это лишь немного меньше рекордного показателя - 113,64 тыс. домов, зафиксированного в период бума на рынке жилья в 2007 году, отмечают в Hamptons.

При этом совокупная сумма, потраченная ими на приобретение загородного жилья, составила 54,9 млрд фунтов, превысив рекорд 2007 года в 36,6 млрд фунтов. Рост по сравнению с 2020 годом составил 60%, что обусловлено, главным образом, подъемом цен на жилье за последние 12 месяцев.

Исследование Hamptons основано на данных Королевской налогово-таможенной службы Великобритании. Его результаты показывают, что пандемия COVID-19 существенно изменила жилищные предпочтения британцев, и это может иметь серьезные последствия для населения Лондона и рынка жилья британской столицы, отмечает газета Financial Times.

Одной из основных причин возросшего интереса к загородному жилью стал переход многих людей на удаленную работу, отмечает директор Residential Analysts Нил Хадсон.

"Мы видим общую переоценку жилищных условий, поскольку у людей больше нет необходимости коммуницировать так же, как раньше. Это особенно верно для Лондона", - говорит эксперт.

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" позволяет предположить, что значительная часть британцев останется на "удаленке", по крайней мере, в первом квартале 2022 года.