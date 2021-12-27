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Финансы 27.12.2021 16:42

АИКГФ предоставил гарантии по кредитам для бизнеса почти на 250 млн манатов

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) выступил гарантом выданных предпринимателям кредитов на общую сумму 248 млн манатов.

«Средняя сумма гарантированных кредитов в текущем году составила 722 тыс. манатов, средний срок - 32 месяца. В целом, до сих пор фонд выступил гарантом по кредитам для бизнеса на общую сумму 248 мдлн манатов. Благодаря этим кредитам созданы более 3,3 тыс. новых рабочих мест», - отмечается в информации АИКГФ.

Кроме того, Фонд субсидировал 21 млн манатов на начисленные проценты по бизнес-кредитам в 2019-2021 годах за счет средств, выделенных из госбюджета. В результате субсидий, предоставляемых государством, среднегодовая процентная ставка по бизнес-кредитам заемщикам была снижена до 6,5%.

«В 2022 году Фонд продолжит применять субсидию на начисленные проценты по манатным кредитам, полученным предпринимателями в банках», - сообщает АИКГФ.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АИКГФ, КРЕДИТЫ, ГАРАНТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]