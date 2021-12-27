АИКГФ предоставил гарантии по кредитам для бизнеса почти на 250 млн манатов

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) выступил гарантом выданных предпринимателям кредитов на общую сумму 248 млн манатов.
«Средняя сумма гарантированных кредитов в текущем году составила 722 тыс. манатов, средний срок - 32 месяца. В целом, до сих пор фонд выступил гарантом по кредитам для бизнеса на общую сумму 248 мдлн манатов. Благодаря этим кредитам созданы более 3,3 тыс. новых рабочих мест», - отмечается в информации АИКГФ.
Кроме того, Фонд субсидировал 21 млн манатов на начисленные проценты по бизнес-кредитам в 2019-2021 годах за счет средств, выделенных из госбюджета. В результате субсидий, предоставляемых государством, среднегодовая процентная ставка по бизнес-кредитам заемщикам была снижена до 6,5%.
«В 2022 году Фонд продолжит применять субсидию на начисленные проценты по манатным кредитам, полученным предпринимателями в банках», - сообщает АИКГФ.
Х.Насирзаде
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