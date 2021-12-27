Исключение военной агрессии с территории Белоруссии прописано в проекте новой Конституции

Проект новой конституции Белоруссии исключает военную агрессию в отношении других стран.
"Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", - говорится в тексте документа, полный текст которого опубликован госагентством БелТА.
Как сообщалось, во время Всебелорусского народного собрания президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года. А в начале следующего года он может быть вынесен на референдум.
Также сообщалось, что проект обновлённого основного закона страны будет опубликован до Нового года, а референдум по нему планируется провести в конце февраля 2022 года.
Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.
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