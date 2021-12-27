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Происшествия 27.12.2021 17:01

При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Никто не погиб при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, на борту находилось не три, а два человека, оба выжили, но получили травмы", - сказал источник.

Пострадавших госпитализируют.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Удмуртии, ранее сообщила пресс-служба управления.

"По предварительной информации, около 15:00 27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]