При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Никто не погиб при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, на борту находилось не три, а два человека, оба выжили, но получили травмы", - сказал источник.

Пострадавших госпитализируют.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Удмуртии, ранее сообщила пресс-служба управления.

"По предварительной информации, около 15:00 27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.