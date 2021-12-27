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Оборона 27.12.2021 16:47

Гасанов поручил проводить в ВС Азербайджана учения с условиями реального боя

В Центральном командном пункте ВС Азербайджана в понедельник состоялось совещание под руководством министра обороны Закира Гасанова.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие уполномоченные офицеры.

«На совещании была проанализирована текущая ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента. Гасанов отдал приказ улучшить служебно-боевую деятельность, повысив бдительность в предстоящие праздничные дни», - отмечается в информации министерства обороны.

Министр также дал поручения с целью дальнейшего повышения боеспособности подразделений ВС Азербайджана. «Гасанов дал поручения о проведении различных учений и практических занятий в соответствии с условиями реального боя в дневное и ночное время», - отметили в ведомстве.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ, ПОРУЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]