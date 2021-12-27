Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $76,09 за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent перешли к слабому снижению в понедельник из-за растущих опасений, что распространение коронавируса нового штамма "омикрон" негативно скажется на спросе на топливо.

Как сообщалось, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:44 в понедельник составляет $76,09 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие торгов в пятницу.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,76 за баррель, что на $1,03 (1,4%) ниже итогового значения сессии в четверг. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Тем временем на рынке контрактов на Brent вновь установилась ситуация, именуемая бэквордацией - февральский фьючерс стоит дороже мартовского примерно на 45 центов. На прошлой неделе фронт-фьючерс торговался с 10-центовым дисконтом к контракту с поставкой в следующем месяце.

Инвесторы также будут следить за переговорами по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому, которые возобновятся в понедельник вечером в Вене. На этих переговорах планируется обсудить вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти, сказал глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан.