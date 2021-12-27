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Цена на нефть

24.12 $/bbl +/- WTI 73.79 - Brent 76.14 -0.71

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ТЭК 27.12.2021 17:07

Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $76,09 за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent перешли к слабому снижению в понедельник из-за растущих опасений, что распространение коронавируса нового штамма "омикрон" негативно скажется на спросе на топливо.

Как сообщалось, в США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:44 в понедельник составляет $76,09 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже цены на закрытие торгов в пятницу.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,76 за баррель, что на $1,03 (1,4%) ниже итогового значения сессии в четверг. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Тем временем на рынке контрактов на Brent вновь установилась ситуация, именуемая бэквордацией - февральский фьючерс стоит дороже мартовского примерно на 45 центов. На прошлой неделе фронт-фьючерс торговался с 10-центовым дисконтом к контракту с поставкой в следующем месяце.

Инвесторы также будут следить за переговорами по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому, которые возобновятся в понедельник вечером в Вене. На этих переговорах планируется обсудить вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти, сказал глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]