Путин помог семье мальчика - участника акции «Елка желаний» получить квартиру

Президент РФ Владимир Путин помог семье участника акции "Елка желаний" обрести новую квартиру, сообщает сайт Кремля.

На прошлой неделе он исполнил желание Марка Кобленева из Подмосковья, который мечтал получить на Новый год в подарок гитару. Тогда же президент узнал от мамы мальчика, что у них нет своего жилья. По этой причине Марк и его мама вынуждены жить у знакомой многодетной семьи.

"Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент в ходе телефонного разговора спросил мальчика, понравилась ли ему квартира. Кадры беседы показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"Я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой", - сказал Путин, выразив надежду, что мальчик добьется успехов в игре на гитаре.

Марк Кобленев пообещал сыграть президенту песню Владимира Высоцкого "Высота".

"С улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону", - отмечает пресс-служба президента.

Президент спросил главу семьи, почему они сначала отказывались от предоставленного жилья, и заверил их, что они достойны такого подарка. "Добрые дела никуда не пропадают, не исчезают. Они должны преумножаться", - сказал Путин.

Кроме того, президент по телефону пообщался с другим участником акции - 5-летним Осором Аюшеевым из Бурятии, для которого была организована экскурсия по пожарной части Улан-Удэ. Мальчику показали музейную комнату и подарили форму пожарного, а затем вместе с родителями и старшим братом он посмотрел праздничный концерт, посвящённый Дню спасателя.