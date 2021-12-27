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СНГ 27.12.2021 20:38

Президент Белоруссии сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа - проект Конституции

Президент Белоруссии сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа или массовых беспорядков, говорится в проекте Конституции, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале в понедельник.

В документе сказано, что "в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства" президент имеет право ввести на территории Белоруссии или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение.

Так уточняется, что это решение должно быть в трехдневный срок внесено на утверждение Совета Республики.

Референдум по проекту новой Конституции планируется провести в конце февраля 2022 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]