Китай разрешит с 2022г создавать предприятия автопрома со 100%-м иностранным капиталом

Китайские власти разрешат создавать предприятия по производству пассажирских автомобилей со 100%-м иностранным капиталом на территории КНР с 1 января 2022 года.
Об этом сообщается в ежегодно публикуемом документе министерства торговли и Государственного комитета по развитию и реформе (NDRC) КНР, в котором определяется степень допуска иностранного капитала в отдельные сектора экономики страны.
Китай постепенно снимал ограничения на иностранные инвестиции в отечественный автопром. И хотя в версии документа Минторга и NDRC на 2021 год автомобилестроительный сектор не упоминался вообще, в 2019 году ведомства пообещали внести изменения для сектора в будущем, напоминает CNBC.
Тем не менее список секторов, в которые иностранные инвестиции запрещены или ограничены на 2022 год, все еще включает в себя 31 сектор, среди которых добыча редкоземельных металлов, кинематограф, а также выпуск табачной продукции. Иностранные компании, желающие инвестировать в такие индустрии, как, например, медицина, должны создать совместные предприятия с локальными организациями, в которых контрольный пакет должен принадлежать китайским представителям.
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