Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9241 RUR   0.0231 GBR   2.2794 TRY   0.1548

Цена на нефть

24.12 $/bbl +/- WTI 73.79 - Brent 76.14 -0.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.12.2021 21:04

Китай разрешит с 2022г создавать предприятия автопрома со 100%-м иностранным капиталом

Китайские власти разрешат создавать предприятия по производству пассажирских автомобилей со 100%-м иностранным капиталом на территории КНР с 1 января 2022 года.

Об этом сообщается в ежегодно публикуемом документе министерства торговли и Государственного комитета по развитию и реформе (NDRC) КНР, в котором определяется степень допуска иностранного капитала в отдельные сектора экономики страны.

Китай постепенно снимал ограничения на иностранные инвестиции в отечественный автопром. И хотя в версии документа Минторга и NDRC на 2021 год автомобилестроительный сектор не упоминался вообще, в 2019 году ведомства пообещали внести изменения для сектора в будущем, напоминает CNBC.

Тем не менее список секторов, в которые иностранные инвестиции запрещены или ограничены на 2022 год, все еще включает в себя 31 сектор, среди которых добыча редкоземельных металлов, кинематограф, а также выпуск табачной продукции. Иностранные компании, желающие инвестировать в такие индустрии, как, например, медицина, должны создать совместные предприятия с локальными организациями, в которых контрольный пакет должен принадлежать китайским представителям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]