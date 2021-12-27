Российский завод Hyundai в 2021г увеличил выпуск автомобилей на 6,5%, в 2022г планирует рост на 2,6%

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге) в 2021 году собрало 234 тыс. автомобилей, что на 6,5% превышает показатель 2020 года, говорится в сообщении российского подразделения концерна.
В частности, в 2021 году выпущено 71 тыс. автомобилей Hyundai Solaris и 71 тыс. автомобилей Hyundai Creta. Кроме того, на рост показателя повлиял запуск производства обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Помимо этого, в четвертом квартале 2021 года на конвейер завода начали поступать двигатели, выпущенные на российском заводе компании ООО "Хендэ Виа Рус". Ввод завода состоялся в сентябре 2021 года.
"В этом году завод, как и все предприятия области автомобилестроения, столкнулся с дефицитом автокомпонентов и, в частности, полупроводников. Несмотря на все сложности, нам удалось практически избежать перебоев на производстве и показать отличный результат по итогам года. Это стало возможным, в том числе, благодаря использованию альтернативных маршрутов транспортировки импортных автокомпонентов - по железной дороге и через порт в Новороссийске. Новые маршруты позволили сократить время доставки компонентов в полтора, а в некоторых случаях и более чем в два раза", - цитирует пресс-служба генерального директора завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Джу Сучоуна.
Как отмечается в сообщении, российский рынок остается приоритетным для "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", при этом компания наращивает объемы экспортных поставок. Так, в 2021 году в страны ближнего зарубежья отгружено более 24 тыс. машин и машинокомплектов, что на 25% больше, чем годом ранее.
В 2022 году предприятие планирует выпустить более 240 тыс. автомобилей (рост на 2,6% к уровню 2021 года - ИФ).
Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год.
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