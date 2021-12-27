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Здравоохранение 27.12.2021 18:24

В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 306 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 614 тыс. 936, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 511 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек (накануне - 13). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 308.

От COVID-19 вылечились 595 тыс. 658 человек, в том числе 560 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 970 человек.

За сутки медики провели 6 тыс. 482 теста на коронавирус против 9 тыс. 328 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 825 тыс. 190 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]