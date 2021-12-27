В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 306 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 614 тыс. 936, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 511 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 11 человек (накануне - 13). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 308.

От COVID-19 вылечились 595 тыс. 658 человек, в том числе 560 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 970 человек.

За сутки медики провели 6 тыс. 482 теста на коронавирус против 9 тыс. 328 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 825 тыс. 190 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова