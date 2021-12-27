Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку

В Афганистане талибское Министерство по пропаганде добродетели и борьбе с пороком запретило женщинам отправляться в поездки дальше чем на 72 км без сопровождения родственника-мужчины, сообщает BBC. Одиноких женщин отныне запрещено подвозить на такие расстояния.

Владельцам транспортных средств также предписано не подвозить женщин с неприкрытым лицом, но новое правило не уточняет, какого типа покров должен быть на голове. Также водителям запретили включать в салонах музыку.

Директор по правам женщин международной правозащитной организации Human Rights Watch Хизер Бар сказала, что новое ограничение лишает женщин свободы передвижения, а также возможности уйти из дома, если там им угрожает насилие.