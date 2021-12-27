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Талибы запретили женщинам путешествовать в одиночку

В Афганистане талибское Министерство по пропаганде добродетели и борьбе с пороком запретило женщинам отправляться в поездки дальше чем на 72 км без сопровождения родственника-мужчины, сообщает BBC. Одиноких женщин отныне запрещено подвозить на такие расстояния.

Владельцам транспортных средств также предписано не подвозить женщин с неприкрытым лицом, но новое правило не уточняет, какого типа покров должен быть на голове. Также водителям запретили включать в салонах музыку.

Директор по правам женщин международной правозащитной организации Human Rights Watch Хизер Бар сказала, что новое ограничение лишает женщин свободы передвижения, а также возможности уйти из дома, если там им угрожает насилие.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ЖЕНЩИНЫ, ПУТЕШЕСТВИЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]