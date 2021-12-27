В проект Конституции Беларуси включили сценарий на случай убийства президента

В Беларуси обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию республики для всенародного обсуждения, сообщили в пресс-службе главы государства. Некоторые новые пункты документа касаются должности президента страны, а также возможности его смещения.

Так, согласно проекту Конституции Беларуси, президентом страны не может быть одно и то же лицо более двух сроков подряд. А сместить его с должности можно решением Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления", - говорится в проекте конституции.

Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Всебелорусского народного собрания.

В случае гибели президента госорганы действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, говорится в проекте.

Кроме того, в случае гибели президента незамедлительно на основании решения Совбеза в установленном порядке на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.

В документе также прописано, что в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к председателю Совета Республики.