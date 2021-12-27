Правительство Франции рассчитывает ввести в действие "вакцинные пропуска" для граждан, начиная с 15 января, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на проект закона, представленный в понедельник на Совете министров.

Проект предусматривает обязанность предъявлять этот пропуск в ресторанах, барах, на коллективных мероприятиях - семинарах или конференциях, в местах досуга и на межрегиональном транспорте.

Согласно представленному тексту документа лицам, контролирующим "вакцинные пропуска", будет разрешено проверять документы, удостоверяющие личность предъявителей этих пропусков.

Такие пропуска будут требовать от посетителей учреждений здравоохранения - как от пациентов, так и сопровождающих их лиц, кроме экстренных случаев заболеваний или травм, медицинских противопоказаний к вакцинации и еще нескольких особых обстоятельств.

"Вакцинный пропуск" заменит ныне действующий "санитарный пропуск", который можно получить, в частности, в случае сдачи отрицательного теста на коронавирус.

Для вступления закона в силу он должен быть одобрен парламентом, Государственным советом и Конституционным советом.

В минувшую субботу во Франции выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем в стране за все время пандемии.