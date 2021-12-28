Виртуальное оружие из видеоигр может вскоре стать дорогостоящим активом благодаря NFT

Все больше геймеров продают виртуальное оружие, шлемы и другие предметы экипировки из видеоигр в форме NFT - невзаимозаменяемых токенов, что потенциально может превратить эти предметы в дорогостоящий актив, пишет издание The Wall Street Journal.
Геймерам и раньше приходилось платить за товары в таких играх, как Grand Theft Auto Online и World of Warcraft, например. Но превращение этих товаров в NFT позволяет им также продавать их, зарабатывая на этом деньги.
NFT представляет собой уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказываются при помощи технологии блокчейн - базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.
Превращение предметов из видеоигр в NFT означает, что геймеры, купившие эти предметы в виде токенов, смогут также использовать их в других играх, в соцсетях и прочих уголках глобальной сети "Интернет", что является важным шагом в развитии экономики так называемой "метавселенной", отмечает WSJ.
В 2021 году более 75% от $180 млрд, потраченных геймерами со всего мира на видеоигры, пришлось на внутриигровые покупки виртуальных предметов, свидетельствуют данные Newzoo BV.
На данный момент большинство NFT из видеоигр, находящихся в обращении, были созданы малыми и независимыми разработчиками. При этом они продаются на таких площадках, как OpenSea, по цене начиная от $1 и заканчивая $2 млн, показали данные аналитической DappRadar.
Герцог пригласил Алиева посетить Израиль
Гасанов поручил проводить в ВС Азербайджана учения с условиями реального боя
Президент Алиев присвоил новые звания ряду офицеров Госслужбы по мобилизации
Нефть продолжает слабо дорожать после скачка накануне
Манат подешевел к евро, стабилен к рублю
Авиакомпании США отменили с Рождества более 3 тыс. рейсов из-за распространения "омикрона"
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Путин помог семье мальчика - участника акции «Елка желаний» получить квартиру
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Клиенты Yelo Bank выиграли в лотерею
MyCard Junior для детей от AccessBank!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт