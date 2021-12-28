Виртуальное оружие из видеоигр может вскоре стать дорогостоящим активом благодаря NFT

Все больше геймеров продают виртуальное оружие, шлемы и другие предметы экипировки из видеоигр в форме NFT - невзаимозаменяемых токенов, что потенциально может превратить эти предметы в дорогостоящий актив, пишет издание The Wall Street Journal.

Геймерам и раньше приходилось платить за товары в таких играх, как Grand Theft Auto Online и World of Warcraft, например. Но превращение этих товаров в NFT позволяет им также продавать их, зарабатывая на этом деньги.

NFT представляет собой уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказываются при помощи технологии блокчейн - базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

Превращение предметов из видеоигр в NFT означает, что геймеры, купившие эти предметы в виде токенов, смогут также использовать их в других играх, в соцсетях и прочих уголках глобальной сети "Интернет", что является важным шагом в развитии экономики так называемой "метавселенной", отмечает WSJ.

В 2021 году более 75% от $180 млрд, потраченных геймерами со всего мира на видеоигры, пришлось на внутриигровые покупки виртуальных предметов, свидетельствуют данные Newzoo BV.

На данный момент большинство NFT из видеоигр, находящихся в обращении, были созданы малыми и независимыми разработчиками. При этом они продаются на таких площадках, как OpenSea, по цене начиная от $1 и заканчивая $2 млн, показали данные аналитической DappRadar.