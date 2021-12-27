Американские авиакомпании убрали из своих расписаний около 3 тыс. рейсов c начала рождественских праздников на фоне активного распространения штамма "омикрон" в США, сообщает в понедельник издание The Guardian.
В частности, около 740 рейсов - в США, из этой страны и на внутренних маршрутах - отменили в понедельник.
Отмечается, что на фоне усиления распространения "омикрона" от многих экипажей самолетов их руководство требует уходить в карантин.
До этого, в пятницу - в канун католического Рождества - также отменили 690 рейсов.
На выходных по крайней мере трем круизным судам пришлось вернуться в порт, после того как там обнаружили случаи заражения COVID-19.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в США с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 53,2 млн человек, 837,8 тыс. пациентов скончались, а 41 млн человек переболели и выздоровели.
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