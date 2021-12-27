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Транспорт и связь 27.12.2021 22:15

Авиакомпании США отменили с Рождества более 3 тыс. рейсов из-за распространения "омикрона"

Американские авиакомпании убрали из своих расписаний около 3 тыс. рейсов c начала рождественских праздников на фоне активного распространения штамма "омикрон" в США, сообщает в понедельник издание The Guardian.

В частности, около 740 рейсов - в США, из этой страны и на внутренних маршрутах - отменили в понедельник.

Отмечается, что на фоне усиления распространения "омикрона" от многих экипажей самолетов их руководство требует уходить в карантин.

До этого, в пятницу - в канун католического Рождества - также отменили 690 рейсов.

На выходных по крайней мере трем круизным судам пришлось вернуться в порт, после того как там обнаружили случаи заражения COVID-19.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в США с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 53,2 млн человек, 837,8 тыс. пациентов скончались, а 41 млн человек переболели и выздоровели.

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Тэги: США, АВИАРЕЙСЫ, ОМИКРОН, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]