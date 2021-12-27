Назарбаев прибыл в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщил в понедельник пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.
"Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г.Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ", - написал Укибай в твиттере.
Неформальный саммит СНГ пройдет 28 декабря.
Герцог пригласил Алиева посетить Израиль
Гасанов поручил проводить в ВС Азербайджана учения с условиями реального боя
Президент Алиев присвоил новые звания ряду офицеров Госслужбы по мобилизации
Авиакомпании США отменили с Рождества более 3 тыс. рейсов из-за распространения "омикрона"
Российский завод Hyundai в 2021г увеличил выпуск автомобилей на 6,5%, в 2022г планирует рост на 2,6%
Нефть снова дорожает, цена Brent выросла до максимума за месяц - $77,69 за баррель
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
Путин помог семье мальчика - участника акции «Елка желаний» получить квартиру
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Клиенты Yelo Bank выиграли в лотерею
MyCard Junior для детей от AccessBank!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт