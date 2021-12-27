Назарбаев прибыл в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщил в понедельник пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

"Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г.Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ", - написал Укибай в твиттере.

Неформальный саммит СНГ пройдет 28 декабря.