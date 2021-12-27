Военное строительство НАТО перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ - Минобороны России

Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооружённому конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО последних лет, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, "без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности".

При этом, отметил Фомин, "Римская декларация до сих пор остается в силе".

"В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне", - напомнил замминистра обороны РФ.