Военное строительство НАТО перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ - Минобороны России

Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооружённому конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - сказал Фомин.
Он подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО последних лет, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, "без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности".
При этом, отметил Фомин, "Римская декларация до сих пор остается в силе".
"В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне", - напомнил замминистра обороны РФ.
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