Нефть снова дорожает, цена Brent выросла до максимума за месяц - $77,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снова растут вечером в понедельник в ходе волатильной торговой сессии.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 составляет $77,69 за баррель, что на $1,55 (2,04%) выше цены на закрытие торгов в прошлую пятницу. Значение фьючерсов Brent впервые с 26 ноября превысило отметку в $77 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,73 за баррель, что на $0,94 (1,27%) выше итогового значения сессии в четверг. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.
Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире.
Цены на нефть, упавшие более чем на 10% 26 ноября, когда впервые появились сообщения о выявлении нового штамма коронавируса, оправились от потерь в ходе прошлой недели на фоне публикации исследований ученых о том, что "омикрон" не вызывает столь серьезных последствий, как предполагалось ранее.
Дополнительным драйвером роста является сохранение ситуации на рынке, при которой спрос на нефть восстанавливается, но предложение остается ограниченным из-за политики стран ОПЕК+.
Инвесторы также будут следить за переговорами по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранской ядерной программе, которые возобновятся в понедельник вечером в Вене. В ходе этих консультаций планируется обсудить вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти, сказал глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
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