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Цена на нефть

24.12 $/bbl +/- WTI 73.79 - Brent 76.14 -0.71

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ТЭК 27.12.2021 21:05

Нефть снова дорожает, цена Brent выросла до максимума за месяц - $77,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снова растут вечером в понедельник в ходе волатильной торговой сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 составляет $77,69 за баррель, что на $1,55 (2,04%) выше цены на закрытие торгов в прошлую пятницу. Значение фьючерсов Brent впервые с 26 ноября превысило отметку в $77 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,73 за баррель, что на $0,94 (1,27%) выше итогового значения сессии в четверг. В пятницу торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Участники рынка по-прежнему следят за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире.

Цены на нефть, упавшие более чем на 10% 26 ноября, когда впервые появились сообщения о выявлении нового штамма коронавируса, оправились от потерь в ходе прошлой недели на фоне публикации исследований ученых о том, что "омикрон" не вызывает столь серьезных последствий, как предполагалось ранее.

Дополнительным драйвером роста является сохранение ситуации на рынке, при которой спрос на нефть восстанавливается, но предложение остается ограниченным из-за политики стран ОПЕК+.

Инвесторы также будут следить за переговорами по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранской ядерной программе, которые возобновятся в понедельник вечером в Вене. В ходе этих консультаций планируется обсудить вопрос о снятии преград для экспорта иранской нефти, сказал глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]