Минобороны готово начать переговоры с НАТО по гарантиям безопасности в любой удобный момент - замминистра Фомин

Министерство обороны России ждёт от НАТО скорейшей реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время, заявил замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин.

"Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждём от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент", - сказал Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

По данным Минобороны России на внеплановом брифинге присутствовали 105 иностранных военных атташе и представителей посольств из 65 зарубежных государств, в том числе - 18 человек, представляющих 14 стран НАТО.