У USAID заканчиваются деньги на глобальную вакцинационную кампанию США на 2022 год

У Агентства США по международному развитию (USAID) подходят к концу финансовые средства на кампанию администрации США по распределению миллионов доз вакцин от COVID-19 среди жителей стран мира в 2022 году, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Мы не сможем делать то, что мы должны, если у нас не будет на это денег", - приводит издание слова одного из сотрудников агентства.

"И нам не следует надеяться на средства, которые мы уже отложили на другие гуманитарные акции. Без большего количества средств кампания по вакцинации начнет существенно замедляться", - добавил он.

По данным источников, в течение 2021 года агентство в основном полагалось на более $1,6 млрд, выделенные Вашингтоном через "Американский план спасения" с целью содействовать международным поставкам и распределению доз вакцин от COVID-19. Отмечается, что агентство либо использовало эти деньги, либо уже распределило их на несколько месяцев следующего года для помощи странам в подготовке к получению и распределению вакцин.

Источники подчеркнули, что без дополнительного финансирования USAID не сможет выполнить свои обязательства - помочь администрации президента США Джо Байдена к середине 2022 года распределить сотни миллион доз американских вакцин бедным странам и странам со средним уровнем дохода.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки завила: в американской администрации считают, что располагают необходимым финансированием для реализации планов глобальной вакцинации. Издание напоминает, что в сентябре власти США заявлял о необходимости выделить как минимум $7 млрд на 2022 год для обеспечения распределения вакцин по всему миру.