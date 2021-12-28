Китай одобрил новый этап исследования Луны для будущего строительства российско-китайской лунной станции

Китай одобрил четвёртый этап программы по исследованию лунной поверхности для подготовки к строительству совместной научной российско-китайской станции на Луне, в ходе которой к ней отправятся три миссии, сообщил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

По словам Яньхуа, в рамках четвёртого этапа программы КНР по исследованию Луны "Чанъэ" в течение следующих десяти лет к ней будет отправлено три миссии.

"Основная задача этих трех миссий - сделать так, чтобы Китай вышел вперёд (в освоении Луны - ИФ). Мы также готовимся к сотрудничеству с Россией в создании базовой модели лунной исследовательской станции, чтобы более эффективно исследовать лунную среду и находящиеся на ней ресурсы, в том числе способы их мирного использования и разработки", - заявил заместитель главы CNSA в интервью центральному телевидению КНР (CCTV).

По плану, сначала к Южному полюсу Луны, где в будущем планируется создание совместной российско-китайской станции, отправится автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-7", затем будет отправлен зонд "Чанъэ-6", так как он, в отличие от "Чанъэ-7", способен самостоятельно вернуться на Землю после того заберёт собранные 7-й миссией образцы грунта. Последней в рамках четвёртого этапа отправится миссия "Чанъэ-8", в рамках которой на Луне будет развёрнута базовая модель лунной станции.

Программа КНР по исследованию лунной поверхности стартовала осенью 2007 года.

На первом этапе программы к Луне был отправлен зонд "Чанъэ-1", в течение двух лет собиравший данные о естественном спутнике Земли, находясь на его орбите. По результатам миссии Китай получил более одного терабайта данных, в том числе снимки поверхности с разрешением в семь метров. Запущенный в 2010 году "Чанъэ-2" дополнил собранные своим предшественником данные, позволив Китаю на их основе создать топографическую карту Луны.

В ходе второго этапа программы, на Луну для сбора данных были доставлены два ровера - "Юйту-1" (в 2013-м) и "Юйту-2" (в 2019-м), тем самым сделав Китай третьей страной в истории космонавтики, осуществившей мягкую посадку лунохода на лунной поверхности.

Третий этап программы стартовал в 2020-м году. К Луне был отправлен зонд "Чанъэ-5", который, совершив мягкую посадку на её поверхности, собрал образец грунта и самостоятельно вернулся на Землю, чтобы передать материал научно-исследовательским центрам Китая.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

16 июня Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. Строительство станции начнется в 2026 году, завершить его планируется к 2035 году. В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. В частности, на поверхности спутника разместятся: базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный и экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.