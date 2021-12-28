В Калифорнии и Неваде из-за сильного снегопада ограничили дорожное движение и отменили ряд авиарейсов

В американских штатах Калифорния и Невада из-за снежной бури ограничили дорожное движение, отменили ряд авиарейсов, передает агентство Associated Press (AP).

Мороз и снегопад отмечаются на севере Невады. В результате власти перекрыли движение на шоссе через горный хребет Сьерра-Невада, задержали рейсы в аэропорту Рино-Тахо и приостановили работу офисов в штате. Также несколько рейсов отменили или задержали в аэропорту Лас-Вегаса.

Губернатор Невады Стив Сайсолак распорядился, чтобы выполняющие второстепенные обязанности госслужащие оставались дома, за исключением сотрудников служб безопасности и исправительных учреждений.

По данным AP, на хребте Сьерра-Невада снежный покров составил 145-161% от нормы.

Отмечается, что горнолыжный курорт в калифорнийском городе Траки в понедельник прекратил работу из-за погодных условий: за последние 48 часов в этом районе выпало более 1,8 метров снега.

В свою очередь телеканал KCRA сообщает, что поисково-спасательные бригады проводят операции по поиску лыжника, которого последний раз видели на подъемнике в минувшую субботу.

В регионе Северо-запада США также открыли места для обогрева нуждающихся. Согласно данным синоптиков, снежные бури продлятся несколько дней.