Манат подешевел к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 декабря ЦБА установил на уровне 1,9256 манат/1EUR (27 декабря - 1,9241 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 декабря оставил на уровне 0,0231 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков