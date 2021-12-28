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Дальнее зарубежье 28.12.2021 09:30

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год размером в $768 млрд

Президент США Джо Байден в понедельник поставил свою подпись под документом по оборонному бюджету США на 2022 год размером в $768,2 млрд, сообщает издание The Hill.

Ранее в декабре бюджет 363 голосами против 70 одобрила Палата представителей Конгресса США, а затем Сенат - 88 голосами против 11.

Американские СМИ ранее отмечали, что бюджет, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку, включая $75 млн на летальные вооружения, вооруженных сил Украины.

Также западным СМИ стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.

В то же время, СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

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Тэги: США, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]