Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год размером в $768 млрд

Президент США Джо Байден в понедельник поставил свою подпись под документом по оборонному бюджету США на 2022 год размером в $768,2 млрд, сообщает издание The Hill.
Ранее в декабре бюджет 363 голосами против 70 одобрила Палата представителей Конгресса США, а затем Сенат - 88 голосами против 11.
Американские СМИ ранее отмечали, что бюджет, в частности, предусматривает выделение $300 млн на обучение и экипировку, включая $75 млн на летальные вооружения, вооруженных сил Украины.
Также западным СМИ стало известно, что еще $4 млрд предусмотрены для Европейской оборонной инициативы и $150 млн - на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности.
В то же время, СМИ отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.
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