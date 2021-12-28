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ТЭК 28.12.2021 13:12

Завершено основное строительство завода полипропилена в Казахстане в составе ГХК

Основное строительство завода полипропилена на газохимическом комплексе (ГХК) Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. в Атырауской области завершено, говорится в сообщении на сайте нацкомпании "КазМунайГаз".

Генеральным подрядчиком выступила китайская компания CNCEC.

Сырье - пропан - поставляется на площадку комплекса железнодорожным транспортом. На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива Emco Wheaton (США), а перекачивать его будут компрессоры Siad (Италия). В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2,3 тыс. тонн.

Резервуарный парк состоит из четырех емкостей хранения, изготовленных в Южной Корее. Каждый резервуар длиной 42 метра вмещает 2,5 тыс. кубометров пропана.

В реализации проекта были задействованы компании Siemens, MAN, SGS, Air Liquide, Mitsubishi.

Производство имеет замкнутый цикл оборотного водоснабжения для технологических процессов. Благодаря интеграции с комплексом очистных сооружений Karabatan Utility Solutions решается задача по снижению водопотребления за счет почти полной утилизации стоков и их повторного использования.

"Еще одним важным моментом является стратегическое партнерство по реализации проекта с крупной нефтехимической компанией "СИБУР". Опыт и компетенция партнера откроют для "КазМунайГаза" новые рынки сбыта казахстанской продукции", - отмечает КМГ.

Ранее сообщалось, что КМГ и Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. подписали договор с ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) о поставке пропана в объеме 550 тыс. тонн в год с Тенгизского месторождения на строящийся интегрированный газохимический комплекс.

Пуско-наладочные работы намечены на первый квартал 2022 года. Завод будет производить до 500 тыс. тонн полипропилена в год. На первом этапе планируется выпуск 11 марок полипропилена, в перспективе ассортиментный ряд будет увеличен до 65 марок.

Предприятие сможет обеспечить не только внутренний спрос, но и поставлять продукцию на экспорт. Полипропилен широко применяется в машиностроении, медицине, электротехнике, при производстве труб, бытовой электроники.

Оператором проекта по строительству завода является ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", на 99% принадлежащее ТОО "Объединенная химическая компания" (дочерняя структура фонда "Самрук-Казына"), на 1% - ТОО "Фирма Алмэкс Плюс".

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]