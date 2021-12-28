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Макроэкономика 28.12.2021 12:41

Продукты питания в США подорожают на 5% в первом полугодии 2022 г.

Цены на продукты питания в США вырастут на 5% в первом полугодии 2022 года, показали результаты исследования IRI.

Это произойдет из-за поднятия цен ритейлерами на фоне увеличения их затрат на зарплаты, логистические услуги и закупку продукции, так как производители продовольственных товаров намерены реализовывать ее по более высокой стоимости. Такие производители продовольствия, как Mondelez International Inc., General Mills Inc. , Campbell Soup Co. и Kraft Heinz Co. уже сообщили об увеличении цен на свою продукцию с нового года. В Kraft Heinz заявили, что в среднем планируют увеличить цену продукции на 5%, в Mondelez - на 6-7%.

Все это приведет к сохранению инфляции на рекордных максимумах.

По данным IRI в 2022 году темпы роста стоимости продуктов питания будут варьироваться от 2% до 20% и будут наблюдаться во всех отделах продуктовых магазинов. Картофель, сельдерей и другие овощи подорожают отчасти из-за возросших затрат в логистическом звене, точно также, как и вино, пиво и другая алкогольная продукция.

Между тем потребители становятся более чувствительны к возросшим ценам и начинают покупать продукты подешевле. В свою очередь ритейлеры, по словам управляющих супермаркетами в США, пытаются бороться с ростом цен такими способами, как проведение акций и скидок на определенные продукты и заблаговременное пополнение запасов.

Индекс потребительских цен (СPI) в США в прошлом месяце увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - максимальными темпами с 1982 года. Подындекс, отражающий динамику цен на продукты из продовольственных магазинов, увеличился на 6,4% в годовом выражении. При этом цены на мясо, рыбу и куриные яйца выросли на 12,8%, показали данные министерства труда страны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПИТАНИЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]