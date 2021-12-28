Еще в одном городе Китая ввели жесткие ограничительные меры из-за COVID-19

Нескольким сотням тысяч человек в китайском городе Яньань предписано оставаться дома из-за ситуации с распространением там коронавируса COVID-19, сообщают азиатские СМИ.
В Яньане, расположенном в 300 км от города Сиань, в котором ранее тоже ввели жесткие ограничительные меры из-за COVID-19, прекращена работа всех предприятий и компаний.
В Сиане ранее в декабре отменили все внутренние авиарейсы, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Запрещены все массовые мероприятия, власти требуют от жителей не покидать дома, за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.
Пока известно о выявлении в Китае семи случаев заражения штаммом "омикрон", который активно распространяется в мире. Четыре случая подтверждены в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), два - в городе Чанша (провинция Хунань), один - городе центрального подчинения Тяньцзинь.
Всего за понедельник, как сообщил китайский Госкомздрав, в стране зарегистрировано 209 новых случаев коронавируса: 27 ввезенных из-за рубежа и 182 внутри страны, из них 180 - в провинции Шэньси.
Китайские власти обеспокоены распространением инфекции внутри страны на фоне приближающихся зимних Олимпийских игр в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.
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