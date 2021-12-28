Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности намечены на 10 января в Женеве

Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, сообщили "Интерфаксу" в МИД России.

"Переговоры намечены на 10 января", - заявили на Смоленской площади.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.