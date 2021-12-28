Командос ВС Азербайджана отработали выход из засады в суровых климатических условиях

В войсковой части коммандос Сухопутных войск были проведены тактико-специальные учения в условиях сложного рельефа, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
«В ходе учений были применены различные способы передислокации в суровых климатических условиях и на территориях с крутым рельефом. Коммандос, попавшие при передвижении в засаду диверсионной группы условного противника, отработали навыки принятия оперативных решений, преодоления засады и ведения разведки на территории», - говорится в сообщении ведомства.
Поставленные задачи были успешно выполнены.
«Учения были организованы в соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год», - подчеркивает ведомство.
Э.Шафиев
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 26%
Казахстан компенсирует превышение объемов добычи нефти перед ОПЕК+ к концу I полугодия 2022г
В Азербайджан из РФ через Дагестан в 2021 году вернулись свыше 4,2 тыс. человек
«Дочка» мэрии Баку заключила контракты на 28 млн манатов на строительство и ремонт школ
Apple временно закрыла 11 магазинов в Нью-Йорке на фоне вспышки COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Россия продолжит сотрудничество в рамках СНГ - Путин
Санду не планирует вступление Молдовы в НАТО, но хочет ее присоединения к ЕС
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению курьерских услуг
Банк Республика и Portmanat совершили очередной прорыв в сфере Open banking
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт