Командос ВС Азербайджана отработали выход из засады в суровых климатических условиях

В войсковой части коммандос Сухопутных войск были проведены тактико-специальные учения в условиях сложного рельефа, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«В ходе учений были применены различные способы передислокации в суровых климатических условиях и на территориях с крутым рельефом. Коммандос, попавшие при передвижении в засаду диверсионной группы условного противника, отработали навыки принятия оперативных решений, преодоления засады и ведения разведки на территории», - говорится в сообщении ведомства.

Поставленные задачи были успешно выполнены.

«Учения были организованы в соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев