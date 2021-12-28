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Карабах 28.12.2021 13:08

Российские военные успокоили сложную ситуацию в Карабахе - Шойгу

Российский миротворческий контингент в Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные задачи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Всё больше и больше там мира и спокойствия", - сказал Шойгу.

По его словам, "в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи".

"Ну и конечно - всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев", - сказал министр.

Он выразил благодарность "всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые всё это время несут службу в Карабахе, Сирии, на других наших базах за рубежом".

"Но - особенно в этих двух точках. Всё, что было, скажем, год назад, в Карабахе, когда была крайне тяжёлая, крайне острая ситуация, усилиями нашего Верховного главнокомандующего, который вёл эти переговоры, эту работу фактически в круглосуточном режиме, преодолено", - отметил Шойгу.

В ходе селектора он также поблагодарил за работу военных строителей, которые за год ввели в строй более трёх тысяч объектов.

"Это позволило нам значительно и качественно улучшить состояние инфраструктуры, которая сегодня во многом вышла на современный и необходимый по своим качествам уровень", - сказал министр.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]