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Дальнее зарубежье 28.12.2021 14:35

Премьер Израиля не ждет в нынешней ситуации «хорошей сделки» по иранскому атому

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во вторник заявил, что в перспективе Тегеран и мировое сообщество могу заключить "хорошую сделку" по иранской ядерной программе, но в нынешней ситуации это вряд ли произойдёт.

"В конечном счете, конечно, может быть хорошая сделка", - приводит агентство Associated Press слова израильского премьера.

"Но можно ли ожидать, что сейчас, в нынешней ситуации, это произойдет? Нет, потому что нужна намного более жесткая позиция (в отношении Ирана - ИФ)", - добавил он.

В Вене в понедельник стартовал восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели первые шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД, затем был длительный перерыв. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ИРАН, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]