Санду не планирует вступление Молдовы в НАТО, но хочет ее присоединения к ЕС

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти страны не рассматривают вопрос присоединения к НАТО.

"Статус нейтралитета прописан в нашей Конституции. Нет никакой инициативы об отказе нейтралитета или вступлении в НАТО. Мы не представляем военной угрозы для кого-либо. Мы хотим мира, хотим, чтобы дела развивались в положительном направлении", - сказала Санду в интервью телеканалу Pro TV.

При этом она заявила о необходимости укрепления безопасности и принятия мер для сохранения стабильности в стране. В этом контексте Санду указала на риски, связанные с напряженной ситуацией в регионе. "Не дай бог начнется война, и у нас тоже будет неспокойно, мы не сможем заниматься реформой юстиции, улучшением делового климата. Поэтому мы нуждаемся в покое и мире. Очень многое зависит от того, как мы будем действовать здесь, внутри страны", - сказала Санду.

При этом президент заявила, что будет добиваться присоединения Молдовы к ЕС. "Я считаю, что присоединение Молдовы к ЕС реально. Многое зависит от нас. Конечно, существуют и внешние вызовы, и риски, которые могут вмешаться и затормозить реформы, отвлекая наши силы", - сказала Санду.

Отвечая на вопрос о том, не пострадают ли отношения Молдовы с Россией ввиду курса на евроинтеграцию, Санду признала, что такой риск существует. "Но мы уважаем выбор других стран, и хотим, чтобы наш выбор тоже уважали. Тот факт, что мы продвигаемся в сторону ЕС, не значит, что мы не можем иметь конструктивных и прагматичных отношений с Россией. Есть примеры стран ЕС, которые поддерживают добрые отношения с Россией", - заявила Санду.

Согласно конституции, Молдова является нейтральным государством. С 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира", а с 2006 года сотрудничество развивается в рамках IPAP - индивидуальных планов сотрудничества. В декабре 2016 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Согласно опросам, более 60% населения выступают против вступления Молдовы в НАТО.