Визит президента Ирана в РФ ожидается 19 января

Визит президента Ирана Ибрахима Раиси в РФ планируется на 19 января, сообщил "Интерфаксу" источник в Москве.

"Как ожидается, 19 января", - сказал собеседник агентства.

Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о подготовке переговоров лидеров РФ и Ирана.

Владимир Путин ранее заявлял, что рассчитывает на визит Раиси в Россию в начале 2022 года.