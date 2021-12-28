Визит президента Ирана в РФ ожидается 19 января

Визит президента Ирана Ибрахима Раиси в РФ планируется на 19 января, сообщил "Интерфаксу" источник в Москве.
"Как ожидается, 19 января", - сказал собеседник агентства.
Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о подготовке переговоров лидеров РФ и Ирана.
Владимир Путин ранее заявлял, что рассчитывает на визит Раиси в Россию в начале 2022 года.
Российские военные успокоили сложную ситуацию в Карабахе - Шойгу
Командос ВС Азербайджана отработали выход из засады в суровых климатических условиях
Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 26%
Казахстан компенсирует превышение объемов добычи нефти перед ОПЕК+ к концу I полугодия 2022г
В Азербайджан из РФ через Дагестан в 2021 году вернулись свыше 4,2 тыс. человек
«Дочка» мэрии Баку заключила контракты на 28 млн манатов на строительство и ремонт школ
Apple временно закрыла 11 магазинов в Нью-Йорке на фоне вспышки COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению курьерских услуг
Банк Республика и Portmanat совершили очередной прорыв в сфере Open banking
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт