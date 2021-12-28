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Регион 28.12.2021 14:50

Визит президента Ирана в РФ ожидается 19 января

Визит президента Ирана Ибрахима Раиси в РФ планируется на 19 января, сообщил "Интерфаксу" источник в Москве.

"Как ожидается, 19 января", - сказал собеседник агентства.

Во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о подготовке переговоров лидеров РФ и Ирана.

Владимир Путин ранее заявлял, что рассчитывает на визит Раиси в Россию в начале 2022 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]