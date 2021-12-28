Цены на нефть ускорили подъем

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста днем во вторник после резкого подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 составляет $79,17 за баррель, что на $0,95 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,6 за баррель, прибавив $1,03 (1,36%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

Нефтяные котировки выросли примерно на 50% с начала текущего года, поддерживаемые восстановлением спроса на нефть и ограниченным предложением, контролируемым странами ОПЕК+.

В то же время малазийская нефтяная компания Petronas ожидает, что путь устойчивого восстановления спроса на нефть будет волатильным и ненадежным в 2022-2024 годах из-за потенциального возникновения новых штаммов коронавируса, которые могут побудить правительства вводить локдауны. При этом ускорение процесса энергоперехода создаст еще большие трудности для нефтегазовых компаний по всему миру.