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СНГ 28.12.2021 18:03

Киев ждет от Вашингтона в 2022г военной помощи на $360 млн и возможных поставок вооружений

Украина ведет работу с США по предоставлению военной помощи по трем направлениям, сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Отвечая во вторник на вопрос издания LB.ua о том, есть ли прогресс в переговорах о получении Украиной вооружения, которое ранее планировалось передать Афганистану, посол Маркарова сказал, что работа в этом направлении продолжается.

"Есть несколько направлений, по которым мы работаем с США в рамках предоставления военной помощи. Первый - стандартная помощь, выделяемая Конгрессом через бюджет; в следующем году мы получим $300 млн. Второй - помощь, которую указом оформляет президент США: в сентябре президент Байден согласовал такой пакет в $60 млн, уже отправив Украине соответствующее оборудование. И третий - так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и пока ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу", - объяснила посол.

Издание Foreign Policy ранее сообщило, что министр обороны Украины Алексей Резников в ноябре обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой расширить поставки Киеву оружия "на случай российского вторжения". В список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан, говорилось в публикации.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]