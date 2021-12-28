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СНГ 28.12.2021 15:29

Россия продолжит сотрудничество в рамках СНГ - Путин

Россия намерена поддерживать отношения в рамках СНГ в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в России поддерживаем и намерены поддерживать эти отношения в будущем", - сказал он на неформальном саммите СНГ.

Он обратил внимание на сохранившиеся еще с советских времен связи между странами содружества.

"Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации - все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе", - пояснил Путин.

По его словам, это дает странам СНГ возможность преодолевать негативные экономические последствия пандемии коронавируса, которая затронула все страны мира.

"Нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира", - сказал он в связи с этим.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]