Россия продолжит сотрудничество в рамках СНГ - Путин

Россия намерена поддерживать отношения в рамках СНГ в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы в России поддерживаем и намерены поддерживать эти отношения в будущем", - сказал он на неформальном саммите СНГ.

Он обратил внимание на сохранившиеся еще с советских времен связи между странами содружества.

"Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации - все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе", - пояснил Путин.

По его словам, это дает странам СНГ возможность преодолевать негативные экономические последствия пандемии коронавируса, которая затронула все страны мира.

"Нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира", - сказал он в связи с этим.