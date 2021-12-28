Россия продолжит сотрудничество в рамках СНГ - Путин

Россия намерена поддерживать отношения в рамках СНГ в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в России поддерживаем и намерены поддерживать эти отношения в будущем", - сказал он на неформальном саммите СНГ.
Он обратил внимание на сохранившиеся еще с советских времен связи между странами содружества.
"Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации - все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе", - пояснил Путин.
По его словам, это дает странам СНГ возможность преодолевать негативные экономические последствия пандемии коронавируса, которая затронула все страны мира.
"Нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира", - сказал он в связи с этим.
Российские военные успокоили сложную ситуацию в Карабахе - Шойгу
Командос ВС Азербайджана отработали выход из засады в суровых климатических условиях
Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 26%
Казахстан компенсирует превышение объемов добычи нефти перед ОПЕК+ к концу I полугодия 2022г
В Азербайджан из РФ через Дагестан в 2021 году вернулись свыше 4,2 тыс. человек
«Дочка» мэрии Баку заключила контракты на 28 млн манатов на строительство и ремонт школ
Apple временно закрыла 11 магазинов в Нью-Йорке на фоне вспышки COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению курьерских услуг
Банк Республика и Portmanat совершили очередной прорыв в сфере Open banking
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт