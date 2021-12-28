Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.0231 GBR   2.2839 TRY   0.1461

Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 75.57 +1.78 Brent 78.60 +2.46

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.12.2021 17:04

Премьер-министр Израиля ожидает мощную волну пандемии, не исключает локдаун

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не исключает новый локдаун, по его словам, Израиль находится на грани невиданной ранее волны заболеваний коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник The Times of Israel.

"С начала пандемии моей целью было избегать локдауна настолько, насколько это возможно. Но я не знаю, что принесет завтрашний день. В любом случае, мы будем в очень сложной ситуации, когда речь зайдет о возможностях больниц... Мы сделаем то, что должны. Я не хочу делать никаких заявлений, потому что ситуация запутанная", - заявил Беннет. Он также отметил, что Израиль находится в нескольких шагах от "волны заражений" невиданного масштаба.

"Это будет ураган коронавирусных инфекций невиданных для Израиля масштабов", - предупредил премьер, слова которого приводит The Jerusalem Post.

Премьер-министр предположил, что в ближайшее время правительство может одобрить меры, которые позволят гражданам, контактировавшим с больными COVID-19, но получившим обе дозы вакцины, находиться на карантине только до того момента, пока они не сдадут отрицательный тест на коронавирус, даже если у больного был выявлен именно "омикрон". После выхода с карантина такие люди в течение 10 дней не смогут посещать массовые мероприятия или места, в которых находятся люди из групп риска, например, дома престарелых. До этого момента вакцинированным гражданам Израиля надо было уходить на самоизоляцию только в том случае, если они контактировали с людьми, заразившимися штаммом "омикрон".

Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Это наивысшее число заражений за день с сентября.

На данный момент около 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины и 45% получили три дозы.

За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Премьер Израиля остается на карантине после контакта с заболевшим COVID-19 В Израиле готовятся к проведению клинических испытаний оральной вакцины от COVID-19 В Израиле из-за штамма «дельта» COVID-19 граждан вновь обяжут носить маски в помещении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]