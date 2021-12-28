Премьер-министр Израиля ожидает мощную волну пандемии, не исключает локдаун

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не исключает новый локдаун, по его словам, Израиль находится на грани невиданной ранее волны заболеваний коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник The Times of Israel.
"С начала пандемии моей целью было избегать локдауна настолько, насколько это возможно. Но я не знаю, что принесет завтрашний день. В любом случае, мы будем в очень сложной ситуации, когда речь зайдет о возможностях больниц... Мы сделаем то, что должны. Я не хочу делать никаких заявлений, потому что ситуация запутанная", - заявил Беннет. Он также отметил, что Израиль находится в нескольких шагах от "волны заражений" невиданного масштаба.
"Это будет ураган коронавирусных инфекций невиданных для Израиля масштабов", - предупредил премьер, слова которого приводит The Jerusalem Post.
Премьер-министр предположил, что в ближайшее время правительство может одобрить меры, которые позволят гражданам, контактировавшим с больными COVID-19, но получившим обе дозы вакцины, находиться на карантине только до того момента, пока они не сдадут отрицательный тест на коронавирус, даже если у больного был выявлен именно "омикрон". После выхода с карантина такие люди в течение 10 дней не смогут посещать массовые мероприятия или места, в которых находятся люди из групп риска, например, дома престарелых. До этого момента вакцинированным гражданам Израиля надо было уходить на самоизоляцию только в том случае, если они контактировали с людьми, заразившимися штаммом "омикрон".
Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Это наивысшее число заражений за день с сентября.
На данный момент около 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины и 45% получили три дозы.
За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от заболевания.
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