Ученые нашли антитела, нейтрализующие вариант коронавируса омикрон

Международная группа ученых выявила антитела, которые нейтрализуют "омикрон" и другие варианты SARS-CoV-2, сообщает портал Medical Xpress.

"Эти антитела нацелены на участки белка вирусного "шипа", которые остаются практически неизменными по мере мутации вирусов", - говорится в сообщении.

Протестировав большую группу антител, которые были сгенерированы против более ранних версий вируса, ученые выявили четыре класса антител, которые сохранили свою способность нейтрализовать "омикрон".

Представители каждого из этих классов нацелены на одну из четырех специфических областей белка-шипа, присутствующего не только в вариантах SARS-CoV-2, но и в группе родственных коронавирусов, называемых сарбековирусами.

Отмечается, что вариант "омикрон" имеет 37 мутаций в белке-шипе, что необычно много. Ученые установили, что это скопление мутаций повлияло на его способность связываться с клетками и уклоняться от реакции иммунной системы на антитела.

Исследователи, чтобы оценить эффект этих мутаций, разработали разные псевдовирусы, которые не могут размножаться, но могут производить спайковый белок с мутациями "омикрона" или белки самых ранних вариантов коронавируса.

Исследователи сначала посмотрели, насколько хорошо различные версии белка-шипа способны связываться с рецептором ангиотензинпревращающего фермента-2 (ACE2), белком, который вирус использует для захвата и проникновения в клетку.

"Они обнаружили, что спайковый белок "омикрон"-варианта способен связываться в 2,4 раза лучше, чем спайковый белок, обнаруженный в вирусе, выделенном в самом начале пандемии", - говорится в сообщении.

Затем ученые выяснили, насколько хорошо антитела против более ранних изолятов вируса защищали от варианта "омикрон". Для этого они использовали антитела от пациентов, которые были инфицированы более ранними версиями вируса, вакцинированы или инфицированы, а затем вакцинированы.

"Они обнаружили, что антитела от людей, которые были инфицированы более ранними штаммами, и от тех, кто получил одну из шести наиболее часто используемых вакцин, доступных в настоящее время, снижали способность блокировать инфекцию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в некоторых случаях нейтрализующая активность снижалась до очень низкого уровня - в 20-40 раз и ниже.

Установлено также, что после ревакцинации третьей дозой мРНК-вакцин наблюдалось только четырехкратное снижение нейтрализующей активности антител.

Кроме того, не удалось подтвердить эффективность большинства методов лечения пациентов с COVID-19 моноклональными антителами.

"Все методы лечения антителами, кроме одного, которые в настоящее время разрешены или одобрены для использования у пациентов, подвергшихся воздействию вируса, не имели или имели заметно сниженную активность против "омикрона" в лаборатории", - говорится в сообщении.