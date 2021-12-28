Путин пригласил президента Казахстана посетить Россию в начале следующего года

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего коллегу из Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в начале 2022 года посетить Россию.

"Мы вас ждём. Вопросы, которые вы затронули, на мой взгляд, являются чрезвычайно важными. Образование, энергетика, цифровизация - ключевые вещи. Поэтому, если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Казахстана.

"Хорошо, спасибо", - ответил Токаев.