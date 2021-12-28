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Это интересно 28.12.2021 16:39

Ущерб от 10 крупнейших природных катастроф в 2021г составил $170 млрд

10 самых разрушительных природных катастроф в 2021 году обошлись миру, как минимум, в $170 млрд, согласно данным страховых компаний, сообщениям СМИ и другим источникам, к которым обратилась британская неправительственная организация Christian Aid.

Финансовый ущерб вследствие этого увеличился на 13% по сравнению с 2020 годом. Доклад Christian Aid, который организация подготавливает ежегодно, основывается на расходах страховых компаний и может не учитывать весь объем ущерба, уточняет MarketWatch.

Ураган "Ида", обрушившийся на Новый Орлеан и большую часть Луизианы в последние недели августа, затем распространился на север, вызвав семь торнадо в Нью-Джерси и Пенсильвании и затопив автострады в Филадельфии.

Ущерб, согласно подсчетам, составил $65 млрд. При этом ущерб, нанесенный объектам недвижимости, сделал его самым дорогим природным катаклизмом в 2021 году.

На втором месте по объему финансовых потерь оказались наводнения в Европе, которые обошлись страховым компаниям в $43 млрд.

Ледяной шторм, пришедший в Техас в феврале, унес жизни более 111 жителей штата. Ущерб превысил $20 млрд, согласно данным страховых компаний. При этом местные СМИ сообщали, что он мог достичь $200 млрд.

По данным метеоролога и директора по анализу природных катастроф страховой компании Aon Стива Боуэна, ожидается, что 2021 год станет шестым годом, в котором страховые компании понесут убытки в объеме более $100 млрд.

Тем временем крупнейшая перестраховочная компания мира Swiss Re подсчитала, что природные катастрофы и экстремальные климатические явления за прошедший год нанесли ущерб в размере около $250 млрд. Это на 24% больше, чем годом ранее. Ущерб для страховой отрасли стал четвертым по масштабу с 1970 года, сообщила компания.

Частота и масштаб природных катастроф, а также объем ущерба, который они наносят как развитым, так и развивающимся странам, все больше связывают с изменениями климата, пишет MarketWatch.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КАТАСТРОФЫ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]