Азербайджан вошел в топ-5 стран по уровню оптимизма

Общий уровень оптимизма в мире за 2021 год (по сравнению с 2020 годом) снизился.

Такие выводы содержатся в глобальном опросе "Конец года" компании Gallup International.

Исследователи задали респондентам из разных стран вопрос об их ожиданиях: "Каким будет 2022 год – лучше, хуже или таким же, как 2021?". В опросе приняли участие более 41 тыс. человек из 44 стран мира.

Выяснилось, что 38% опрошенных считают, что 2022 год будет лучше, чем уходящий год. А 28% ожидают худших перспектив, 27% думают, что следующий год будет таким же, как и предыдущий. Таким образом, общемировая картина выглядит аналогично данным 2020 года.

Наиболее оптимистичны люди в Индонезии - 76% там ожидают лучшего года, а также в Албании (70%), Нигерии (68%), Азербайджане (62%) и Вьетнаме (59%).

Пессимистично настроены в Афганистане - 56% ожидают худшего года, а также в Турции (56%), Болгарии (48%), Польше (47%), Чехии (45%) и Пакистане (41%).

По Индексу оптимизма Gallup Hope Index в топ-5 оптимистов входят Индонезия (+72), Албания (+65), Азербайджан (+53), Нигерия (+51), Мексика и Вьетнам (по +47).

В топ-5 пессимистов попали Турция (-34), Болгария (-33), Афганистан (-32), Польша (-30) и Чехия (-25). У России индекс оптимизма аналогичен показателю прошлого года и равен -13.

В целом мировой Индекс оптимизма снизился с +17 до +10. Регионы и страны с большим весом соотношения оптимизма/пессимизма демонстрируют относительно стабильную динамику в последние годы.

"Европа, Россия и Ближний Восток, как правило, более пессимистичны, в то время как жители стран Азии, например, настроены оптимистично", - отмечается в исследовании.

Р.Ахмедов