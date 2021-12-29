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Транспорт и связь 29.12.2021 16:27

Маск продал очередную часть акций Tesla, объем реализованных бумаг оценивается в $1 млрд

Глава Tesla Inc. Илон Маск продал еще около 1 млн акций производителя электромобилей.

Маск реализовал опционы на покупку около 1,6 млн бумаг Tesla по цене $6,24 за акцию, продав 934 тыс. 090 акций стоимостью около $1,02 млрд.

С начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Маск реализовал более 22,8 млн опционов, или весь транш, который истекает в августе 2022 года. Маск получил его в 2012 году в качестве компенсационного пакета.

Маск 8 ноября инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, или около 170,5 млн, стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а 10% от нее - почти в $21 млрд.

При этом за счет реализации опционов Маску теперь принадлежит еще большее количество акций, чем на момент опроса. Объем принадлежащих ему бумаг превышает 177 млн.

Ранее в декабре Маск заявил, что в текущем году заплатит налоги на сумму свыше $11 млрд, причем на эти цели он направит значительную часть средств, полученных от продажи акций.

Акции Tesla подорожали на 0,5% на дополнительных торгах во вторник и выросли в цене на 54,3% с начала текущего года.

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Тэги: США, TESLA, МАСК, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]