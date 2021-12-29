Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9217 RUR   0.023 GBR   2.2833 TRY   0.143

Цена на нефть

28.12 $/bbl +/- WTI 75.98 +0.41 Brent 78.94 +0.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.12.2021 16:03

В Аргентине впервые за пандемию выявили почти 34 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Аргентине за сутки выявили свыше 33,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает издание Buenos Aires Times.

Отмечается, что это самый высокий суточный прирост в стране за время пандемии.

В Аргентине за последние 24 часа от последствий коронавируса скончалось 20 человек.

Заболеваемость в стране растет с середины декабря. В Аргентине полную вакцинацию прошли 78% населения - это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее на этой неделе заявил, что пока не рассматривает возможности введения дополнительных ограничений.

За время пандемии в Аргентине выявили более 5,5 млн случаев коронавируса, 117 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРГЕНТИНА, КОРОНАВИРУС, АНТИРЕКОРД


Похожие новости


Вакцинация населения "Спутником V" начнется в Аргентине во вторник следующей недели - правительство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]