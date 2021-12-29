В Аргентине впервые за пандемию выявили почти 34 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Аргентине за сутки выявили свыше 33,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает издание Buenos Aires Times.
Отмечается, что это самый высокий суточный прирост в стране за время пандемии.
В Аргентине за последние 24 часа от последствий коронавируса скончалось 20 человек.
Заболеваемость в стране растет с середины декабря. В Аргентине полную вакцинацию прошли 78% населения - это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.
Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее на этой неделе заявил, что пока не рассматривает возможности введения дополнительных ограничений.
За время пандемии в Аргентине выявили более 5,5 млн случаев коронавируса, 117 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.
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