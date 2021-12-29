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Бизнес и законодательство 29.12.2021 15:24

Антимонопольная служба изучает исследование компании Business İnsight на предмет нарушения закона о рекламе

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана приступила к изучению ситуации, связанной с исследованием компании «Business İnsight» по определению супермаркета с самым низким предложением праздничной корзины.

«Основной целью расследования является проверка соответствия информации в исследовании требованиям антимонопольного и рекламного законодательства», - сообщает Служба.

В ведомстве отмечают, что причиной расследования является публикация ряда СМИ исследования компании «Business İnsight» по выявлению супермаркета с самым низким предложением праздничной корзины. Согласно исследованиям «Business İnsight» самое выгодное ценовое предложение потребителям предоставляет сеть супермаркетов «Araz».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АНТИМОНОПОЛИЯ, РЕКЛАМА, НАРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]