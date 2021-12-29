Антимонопольная служба изучает исследование компании Business İnsight на предмет нарушения закона о рекламе

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана приступила к изучению ситуации, связанной с исследованием компании «Business İnsight» по определению супермаркета с самым низким предложением праздничной корзины.
«Основной целью расследования является проверка соответствия информации в исследовании требованиям антимонопольного и рекламного законодательства», - сообщает Служба.
В ведомстве отмечают, что причиной расследования является публикация ряда СМИ исследования компании «Business İnsight» по выявлению супермаркета с самым низким предложением праздничной корзины. Согласно исследованиям «Business İnsight» самое выгодное ценовое предложение потребителям предоставляет сеть супермаркетов «Araz».
Б.Рустамбеков
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