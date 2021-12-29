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ТЭК 29.12.2021 15:32

Цены на нефть меняются разнонаправленно в ожидании данных Минэнерго США

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду.

В центре внимания трейдеров находятся официальные данные о запасах энергоносителей в США. Минэнерго страны опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 19:30.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 составляет $78,97 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,88 за баррель, опустившись на $0,1 (0,13%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

При этом цены на нефть остаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. По итогам текущего года котировки могут вырасти более чем на 50%, что станет самым высоким показателем более чем за десятилетие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]