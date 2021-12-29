Минобороны Белоруссии сообщило о новом совместном патрулировании истребителей РФ и Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии сообщило о новом совместном патрулировании боевой авиацией Белоруссии и России границ Союзного государства.
"Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
В телеграм-канале белорусского министерства в среду опубликованы кадры и видео патрулирования, на которых истребители оснащены ракетами.
Предыдущий раз Минобороны Белоруссии сообщало о совместном патрулировании белорусской границы 21 декабря.
Ранее в декабре и ноябре российские и белорусские истребители неоднократно патрулировали государственную границу Белоруссии.
18 декабря сообщалось, что патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые отработали совместные задачи с авиацией и войсками ПВО Минобороны Белоруссии. Тогда продолжительность полета Ту-22М3 составила около четырех часов, сообщило российское военное ведомство.
Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.
В декабре Минобороны Белоруссии сообщило, что армия этой страны получила из России партию современных бронетранспортеров БТР-82А.
В ноябре Россия и Белоруссия провели совместные маневры, которые военные эксперты расценили как знак усиливающейся поддержки Минска со стороны Москвы на фоне обострения отношений Белоруссии с европейскими странами.
12 ноября Россия направила на учения в Белоруссию 250 десантников. Российское подразделение осуществило десантирование в Гродненской области Белоруссии, приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными. Официально сообщалось, что при десантировании под Гродно погибли двое российских военнослужащих.
11 ноября Россия отправила в Белоруссию два стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Они провели патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии совместно с истребителями Су-30СМ этой страны. Ту-160 способны нести ядерное оружие, входят в воздушный компонент российской ядерной триады.
10 ноября патрулирование над Белоруссией провели два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые, по словам российских военных, участвовали в проверке системы противовоздушной обороны.
В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", чтобы установить их на западном и на южном направлениях.
Ранее Минск заявил о желании купить у России системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".
6 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Белоруссии создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.
10-15 сентября этого года Россия и Белоруссия провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных.
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