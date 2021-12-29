В Азербайджане с января 2022г минимальная пенсия увеличится на 20%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О трудовых пенсиях».

Согласно документу, опубликованного на сайте главы государства, в Азербайджане с 1 января 2022 г минимальная пенсия увеличивается на 20% - до 240 манатов.

По данным Минтруда и социальной защиты населения, данные изменения затронут 65 тыс. человек, из них у 44 тыс. пенсионеров размер пенсии достигнет 240 манатов.

На повышение минимальной пенсии в течение 2022 года будет направлено 13,2 млн манатов.

Согласно данным ведомства, за последние три года средняя пенсия в Азербайджане выросла на 60% - до 331 манат, средняя пенсия по возрасту – до 358 манат.

Р.Ахмедов