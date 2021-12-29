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Социум 29.12.2021 16:06

В Азербайджане с января 2022г минимальная пенсия увеличится на 20%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О трудовых пенсиях».

Согласно документу, опубликованного на сайте главы государства, в Азербайджане с 1 января 2022 г минимальная пенсия увеличивается на 20% - до 240 манатов.

По данным Минтруда и социальной защиты населения, данные изменения затронут 65 тыс. человек, из них у 44 тыс. пенсионеров размер пенсии достигнет 240 манатов.

На повышение минимальной пенсии в течение 2022 года будет направлено 13,2 млн манатов.

Согласно данным ведомства, за последние три года средняя пенсия в Азербайджане выросла на 60% - до 331 манат, средняя пенсия по возрасту – до 358 манат.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПЕНСИЯ, МИНИМАЛЬНАЯ


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В Азербайджане в 2022г минимальная пенсия увеличится на 20%

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]