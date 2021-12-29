Президент Алиев ознакомился с условиями в новых квартирах для военнослужащих в ЖК Говсан и Ясамал

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства сдало в эксплуатацию квартиры для членов семей-шехидов и военных в жилищных комплексах Говсан и Ясамал.

Как сообщает сайт главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с созданными условиями в квартирах для данной категории лиц в этих жилищных комплексах.

Б.Рустамбеков