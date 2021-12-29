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Социум 29.12.2021 16:35

Президент Алиев ознакомился с условиями в новых квартирах для военнослужащих в ЖК Говсан и Ясамал

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства сдало в эксплуатацию квартиры для членов семей-шехидов и военных в жилищных комплексах Говсан и Ясамал.

Как сообщает сайт главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду ознакомился с созданными условиями в квартирах для данной категории лиц в этих жилищных комплексах.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЖК, КВАРТИРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]